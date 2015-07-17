Международное сообщество настаивает на справедливом расследовании сбитого MH17 - Нуланд

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сегодня на брифинге в Киеве.

Нуланд напомнила, что 17 июля в мире будет первая годовщина чествования трагической гибели пассажиров малайзийского самолета Boeing 777, который был грубо сбит над Донецкой областью.

"Мы стоим с Украиной, и всеми теми странами, которые потеряли своих граждан, и настаиваем на справедливом расследовании этого преступления", - подчеркнула Нуланд.

Она сообщила, что сотрудничество с Нидерландами по расследованию этого преступления происходит очень интенсивно.

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Нуланд заявляет, что в расследовании есть определенный прогресс, но пока она не будет опережать события по этому поводу.

Также, она сказала, что в Совете безопасности ООН в Нью-Йорке "продолжаются дискуссии о соответствующих шагах по установке справедливости и привлечения виновных к ответственности".

Она отметила важность того, чтобы международное сообщество поддерживало Украину в установлении мира, безопасности и обеспечении территориальной целостности.

Ранее УНИАН сообщал, что Верховная Рада Украины приняла Постановление об Обращении Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, национальным парламентам государств мира по созданию международного трибунала для судебного преследования лиц, ответственных за преступление, связанное со сбитым самолетом авиакомпании Malaysian Airlines, совершавшим рейс MH17 17 июля 2014 года.