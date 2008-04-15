Крушение пассажирского самолета в Конго: 83 погибших

При крушении пассажирского самолета DC-9 в городе Гома в Конго выжили как минимум десять человек, сообщает Associated Press. Со своей стороны, AFP сообщает о шести выживших.

Представитель местных властей сообщил, что людей извлекли из-под обломков самолета и отправили в больницу. На данный момент сообщается, что при падении погибли 83 пассажира и члены экипажа.

Самолет DC-9, принадлежащий авиакомпании Hewa Bora, потерпел крушение при взлете. Он выполнял рейс в столицу страны Киншасу. Упав на землю, самолет загорелся, сообщил представитель аэропорта. На место крушения были отправлены пожарные команды миссии ООН в Конго.

Лента.ру