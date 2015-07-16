Синайские боевики запустили ракету по египетскому военному кораблю (фото)

Египетские военные заявили, что судно береговой охраны обменялось выстрелами с боевиками у побережья в провинции Северный Синай, недалеко от границы с сектором Газа, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Reuters. Это произошло после того, как экипаж судна заметил джихадистов на берегу и начал их преследовать.

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В результате попадания ракеты на корабле вспыхнул пожар, однако никто не пострадал. В то же время отмечается, что джихадистам удалось уйти.

Позже ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Вилайят Синай", которая в 2014 году присягнул на верность "Исламскому государству".

Это не первое столкновение Военно-морских сил Египта с боевиками. В ноябре 2014 года террористы открыли огонь по египетскому кораблю с рыболовецкого судна. В результате ответной стрельбы четверо нападавших были убиты.