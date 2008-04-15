Украина ведет переговоры с Россией о своем вступлении в НАТО

НАТО не учитывает интересы украинского народа при решении властей Украины вступить в Североатлантический альянс. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров со своим украинским коллегой Владимиром Огрызко.

С.Лавров напомнил, что накануне Бухарестского саммита НАТО лидеры альянса заявляли, что украинскому народу принадлежит право принимать решение: вступать или не вступать в НАТО. "Но в Бухаресте взяли и написали: "Украине быть членом НАТО", значит, не очень-то хотят прислушиваться к тому, что скажет на референдуме украинский народ?", - подчеркнул министр иностранных дел РФ.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко сказал, что принимать решение о вступлении Украины в НАТО украинское руководство будет только по результатам референдума на Украине. Он подчеркнул, что украинское руководство будет делать все необходимое, чтобы граждане Украины знали о НАТО как можно больше, всю информацию, которая поможет им принять "взвешенное решение".

"Когда у людей больше информации, у них меняется отношение к тому, чем их пугают. Нас с вами, в том числе, пугали добрые 50 лет агрессивным блоком, который сегодня должен был бы на нас напасть, и мы бы стали давно рабами этого противного, плохого блока", - цитирует В.Огрызко РосБизнесКонсалтинг .

При этом он подчеркнул, что сегодня ситуация складывается таким образом, что все сотрудничают с НАТО, и, по его словам, Россия сотрудничает с альянсом во много раз больше, чем Украина. Несмотря на это, Россия самодостаточна в плане своей безопасности, обладая самым большим в мире ядерным потенциалом. "У Украины такого выбора нет, поэтому вступление в НАТО - это наш выбор обеспечения формы своей безопасности", - подытожил он.

Как ранее сообщал УНИАН, Москва и Киев договорились начать консультации на уровне экспертов в связи с намерением Украины вступить в НАТО.