Полиция Италии конфисковала активы мафии на 1,6 миллиарда евро

Преступную группу подозревают в том, что она якобы помогла трем братьям и двум сестрам, которых описывают как "бизнесменов" из сицилийского района Палермо, в получении строительных контрактов, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на Reuters.

Читайте такжеCosta Concordia перевозил наркотики итальянской мафии - The Times

Полиция Палермо сообщила, что она провела одну из крупнейших в своем роде операций по конфискации имущества.

"Коза Ностра", калабрийская "Ндрангета" и "Каморра" из окрестностей Неаполя в последние годы расширили деятельность на северные города Италии.

Италия в рейтинге противодействия коррупции группы Transparency International занимает 69-е место из 177 стран.