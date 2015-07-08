Полиция Италии конфисковала активы мафии на 1,6 миллиарда евро
18:56, 08 июля 2015Мир
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Итальянская полиция сообщила о конфискации активов на сумму более чем 1,6 млрд евро, которые принадлежали лицам, подозреваемым в связях с мафией "Коза Ностра".
Полиция Палермо провела одну из крупнейших операций по конфискации имущества / italyandme.com
Преступную группу подозревают в том, что она якобы помогла трем братьям и двум сестрам, которых описывают как "бизнесменов" из сицилийского района Палермо, в получении строительных контрактов, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на Reuters.
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Полиция Палермо сообщила, что она провела одну из крупнейших в своем роде операций по конфискации имущества.
"Коза Ностра", калабрийская "Ндрангета" и "Каморра" из окрестностей Неаполя в последние годы расширили деятельность на северные города Италии.
Италия в рейтинге противодействия коррупции группы Transparency International занимает 69-е место из 177 стран.
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