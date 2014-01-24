Сицилийская мафия планировала взорвать Пизанскую башню

Об этом в суде рассказал бывший гангстер, который пошел на сотрудничество со следствием, пишет Lenta.ru со ссылкой на Adnkronos International.

По словам Джоаккино Ла Барбера (Gioacchino La Barbera), «Коза Ностра» планировала осуществить теракт в 1992 году. Его покойный босс Нино Джоэ (Nino Gioe) заявил ему: «Представь себе, что будет, если в один день Италия проснется и обнаружит, что Пизанской башни больше не существует». Мафиози полагали, что взрыв приведет власти в состояние шока и заставит их пойти на уступки, пишет The Times.

Среди других возможных целей рассматривались Собор святого Иоанна Крестителя на Латеранском холме и церковь Сан-Джорджио-ин-Велабро в Риме, а также здание Сельскохозяйственной Академии во Флоренции. Для разрушения памятников архитектуры была заготовлена взрывчатка. Операцию пришлось отменить из-за ареста нескольких главарей мафии.

Ла Барбера свидетельствует на резонансном процессе о сотрудничестве «Коза Ностры» с итальянскими политиками. Суд проходит в городе Палермо. Бывших итальянских министров и высокопоставленных полицейских обвиняют в том, что они тайно пошли на сделку с сицилийской мафией, чтобы предотвратить серию терактов в 1990-х годах.