СМИ: в Турции участники акции в поддержку уйгуров избили корейцев, приняв их за китайцев

Манифестация была приурочена к священному для мусульман месяцу Рамадан, сообщает newsru.co.il.

Анкара обвиняет Пекин в преследовании мусульман на религиозной почве. Правительство КНР ограничивает свободу религии. Движения уйгурских сепаратистов признаны в Китае террористическими группировками. Пекин заявляет, что Анкара, движимая идеологией пантюркизма, разжигает межнациональную рознь в КНР.

Читайте такжеВ Китае уйгурского ученого приговорили к пожизненному заключению за сепаратизмПо сообщениям прессы, власти запрещают местным жителям поститься во время Рамадана.

Участники манифестации жгли китайские флаги и громили китайские рестораны Стамбула. Они также напали на группу туристов с Дальнего Востока, приняв из за китайцев, однако иностранцы оказались корейцами.

Как пишет Би-би-си, МИД Китая призвал граждан страны быть осторожнее при посещении Турции в связи с антикитайскими протестами.