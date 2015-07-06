В Греции назвали наиболее вероятного нового главу Минфина

12:49, 06 июля 2015
Мир
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Главный переговорщик Греции на переговорах с кредиторами, Эвклид Цакалотос, вероятнее всего, станет новым министром финансов страны.

REUTERS

Об этом заявил высокопоставленный чиновник, сообщает Reuters.

Ранее Цакалотос уже сыграл заметную роль в переговорах с кредиторами после того, как Варуфакис был отстранен от них в апреле.

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Ранее сегодня министр финансов Греции Яннис Варуфакис объявил после референдума относительно условий кредиторов, прошедшего в воскресенье, о своей отставке.

На воскресном референдуме в Греции более 61% опрошенных сказали "нет" требованиям европейских кредиторов, около 39% согласились на эти требования. Правительство Греции объявило, что референдум стал победой демократии. Глава Еврогруппы Йерун Дейссельблум назвал итоги референдума "очень печальными" для будущего страны.

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