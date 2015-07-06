Представитель Макаревича опроверг слухи о смерти артиста

«В общем, сайт Грушинский взломали какие-то идиоты. Нормальные люди такого вешать не будут. Больше что ничего в стране не происходит? Больше у нас говорить не о чем?»,- сказал в беседе с корреспондентом радиостанции «Говорит Москва» пресс-секретарь музыканта Антон Чернин.

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Между тем на сайте на главной странице grushinka.ru сообщается, что Андрей Макаревич был убит: «Сегодня ночью скончался великий советский и российский музыкант, певец, поэт и просто хороший человек Андрей Макаревич. По словам его родственников, он был убит сегодня в собственном подъезде. Также на Грушинском фестивале будет организован сбор денежных средств, на похороны Андрея Макаревича, и пройдет серия благотворительных концертов в его честь».

Комментариев от организаторов фестиваля получить пока не удалось.