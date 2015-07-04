Россия, аннексировавшая весной 2014 года Крым и развернувшая военную агрессию на Донбассе, продолжает снабжать террористов на востоке Украины современным оружием.

Об этом в интервью DW заявил генеральный cекретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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«Все, что мы делаем, это оборона. Мы защищаем союзников. Агрессивно себя ведет Россия. Аннексия Крыма - это агрессивное поведение. Россия продолжает снабжать сепаратистов на востоке Украины современным оружием, средствами противовоздушной обороны, направляет туда военных - это акт агрессии. Мы защищаем наших союзников, Россия использует силу для изменения границ и дестабилизации Украины», - сказал Столтенберг.

По словам генсека НАТО, Россия готова использовать силу против Украины, Грузии и Молдовы.

«Россия готова использовать силу против Украины, против Грузии и Молдовы. Россия все чаще упоминает ядерное оружие как часть своей оборонной стратегии», - отметил Столтенберг.

По его словам, ответ НАТО носит также оборонительный характер, пропорционный и соответствующий международным договорам.

«Мы уже повысили боеготовность наших сил. Мы усилили военное присутствие на восточных границах альянса. Мы организуем своего рода маленькие штаб-квартиры в странах Балтии, в Болгарии, Польше и Румынии. Мы усилили воздушное патрулирование и присутствие в восточных странах альянса в ответ на поведение России», - отметил генсек НАТО.

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«Сейчас Москва располагает лучше оснащенной и более подготовленной армией. Кроме того, они проводят неожиданные маневры, чтобы скрыть агрессивные действия против соседей. Именно так произошла аннексия Крыма. Мы вынуждены отвечать на такое поведение. Поэтому НАТО проводит укрепление своей обороноспособности, беспрецедентное со времен холодной войны», - добавил Столтенберг.