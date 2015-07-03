В Армении возбудили уголовное дело из-за разгона митинга в Ереване
Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело в связи с разгоном массовой акции протеста в Ереване 23 июня.
Подозреваемыми в превышении служебных полномочий, воспрепятствовании профессиональной деятельности журналистов и преднамеренной порче чужого имущества выступают сотрудники полиции, сообщает Русская служба Би-би-си.
Следствие считает, что полицейские "применили насилие в отношении протестующих и журналистов [...], нанося телесные повреждения, повреждая и уничтожая видеозаписывающие устройства".
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Ведомство рассчитывает проверить материалы СМИ, видео- и аудиозаписи о "специальных мероприятиях, которые были осуществлены 23 июня с целью прекращения шествия".
Протесты в Ереване против повышения тарифов на электроэнергию продолжаются больше недели. Утром 23 июня полиция применила силу при разгоне акции. Пострадали не менее 20 человек – демонстранты и полицейские.
Впоследствии власти страны согласились провести аудит в компании «Электрические сети Армении», чтобы выяснить, насколько оправдано повышение цен на электроэнергию примерно на 16%. На время проверки, которая, как ожидается, займет от трех месяцев до полугода, тарифы будут заморожены.