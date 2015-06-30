Террорист из Туниса проходил тренировку в лагерях ливийских боевиков - источник

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальный источник.

"Следствие показало, что Сейфуддин Ар-Резки поддерживал контакт с боевиками в Ливии и вероятнее всего проходил тренировку в ливийских лагерях", —сообщил источник.

Полиция Туниса задержала несколько человек, которые подозреваются в причастности к теракту.

Читайте такжеСпецслужбы Британии сообщили о возможных повторных терактах в Тунисе

Напомним, в прошлую пятницу боевик открыл стрельбу в отеле Imperial, расположенном в курортной зоне Эль-Кантауи вблизи города Сус. Ранее сообщалось, что террорист являлся студентом. Молодой человек посещал собрания в подпольных мечетях, не зарегистрированных официально, и встречался с радикальными исламистами в городе Кайруан.

Согласно последним данным, число жертв теракта составило 40 человек, еще порядка 40 получили ранения различной степени тяжести.