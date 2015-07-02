Не менее 34 человек погибли при крушении парома на Филиппинах

В ходе разворачивающейся на месте происшествия спасательной операции аквалангисты пытаются проникнуть внутрь корпуса затонувшего судна, передают РИА Новости со ссылкой на новостной портал GMA News.

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Между тем, Reuters со ссылкой на береговую службу Филиппин, сообщает, что по состоянию на данный момент спасти удалось 118 пассажиров парома.

Ранее сообщалось, что спасатели уже извлекли из воды тела первых погибших.

По заявлению филиппинской береговой охраны, паром MB Nirvana, на борту которого находились 173 пассажира, направлялся на остров Камотес, но из-за сильных волн перевернулся в 200 метрах от (причала) порта Ормок.