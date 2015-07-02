Паром со 173 пассажирами перевернулся на Филиппинах, десятки погибших

В настоящее время сообщается, что погибли по меньшей мере 33 человека, передают РИА Новости.

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Как сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на береговую охрану Манилы, паром направлялся из города Ормок на остров Камотес.

На месте происшествия началась спасательная операция.

Другие подробности пока не сообщаются.