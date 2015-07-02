Паром со 173 пассажирами перевернулся на Филиппинах, десятки погибших
10:33, 02 июля 2015Мир
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На Филиппинах перевернулся паром со 173 пассажирами на борту.
Точное количество погибшихї пока не известно / abc.net.au
В настоящее время сообщается, что погибли по меньшей мере 33 человека, передают РИА Новости.
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Как сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на береговую охрану Манилы, паром направлялся из города Ормок на остров Камотес.
На месте происшествия началась спасательная операция.
Другие подробности пока не сообщаются.
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