Франция продлит ограничения на передвижение после 15 апреля

Ожидается, что 13 апреля президент Франции Макрон в видеообращении должен объяснить, как страна будет действовать в условиях кризиса.

Во Франции продлят ограничения на передвижение граждан после 15 апреля для борьбы с последствиями пандемии нового коронавируса.

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Об этом заявили представители Елисейского дворца, сообщает "Немецкая волна". Ожидается, что 13 апреля президент Франции Эммануэль Макрон в видеообращении должен объяснить, как страна будет действовать в условиях кризиса. Елисейский дворец не предоставил никакой информации о продолжительности продления ограничительных мер.

Впрочем, там уточнили, что Макрон до понедельника, 13 апреля, проконсультируется с многочисленными государственными и частными, французскими, европейскими и международными представителями, чтобы обсудить важнейшие вопросы, связанные с COVID-19, а затем подготовит решения, которые объявит французам в понедельник. Это выступление станет четвертым выступлением президента Франции с 12 марта.

Согласно последним данным университета имени Джонса Хопкинса, во Франции зафиксировано более 83 тыс. заражений, в том числе 10,8 тыс. летальных случаев и 21,4 тыс. выздоровлений.