В ВОЗ отреагировали на угрозы Трампа отказаться их финансировать

В ВОЗ также отвергли обвинения Трампа в "китайской центричности".

Представители Всемирной организации здравоохранения считают, что сейчас не время сокращать их финансирование на фоне пандемии COVID-19.

Об этом пишет Reuters.

Читайте такжеВ Испании второй день подряд растет волна смертей от коронавируса

«Мы все еще находимся в острой фазе пандемии, поэтому сейчас не время сокращать финансирование», – заявили представители ВОЗ во время видеоконференции.

При этом в организации обвинения Трампа в «китайской центричности» отвергли, объяснив, что сотрудничество с Пекином важно для понимания вспышки, которая началась в Ухане.

Как сообщал УНИАН, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что планирует остановить финансирование ВОЗ из-за ее ошибок в реагировании на пандемию коронавируса.

По его словам, организация "получает большие суммы средств из США". Он считает, что отдельные программы ВОЗ заслуживают внимания, но в целом было допущено много ошибок.