Глава МИД Румынии ушел в отставку из-за смерти румына в Польше

Министр иностранных дел Румынии Адриан ЧОРОЯНУ ушел в отставку, сообщило агентство «Рейтер» со ссылкой на заявление главы МИД Румынии, сделанное на пресс-конференции в пятницу.

А.ЧОРОЯНУ принял такое решение после того, как был подвергнут критике за неспособность урегулировать ситуацию, когда в январе этого года 33-летний гражданин Румынии Клаудиу Крулич (Claudiu Crulic) скончался в больнице в Польше после продолжительной голодовки в знак протеста против его задержания польскими властями в Варшаве.

"Эта отставка - дело чести. Решение (об отставке) было принято после беседы с премьер-министром (Румынии) Кэлином ПОПЕСКУ-ТЭРИЧАНУ. На карту была поставлена человеческая жизнь", - заявил А.ЧОРОЯНУ журналистам.