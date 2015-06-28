В Бельгии разбился автобус с британскими детьми

Как сообщает ТСН со ссылкой на Reuters, в транспортном средстве находилось 34 ребенка и семеро взрослых. По имеющейся информации, погиб один из водителей.

Читайте такжеВ Тунисе следователи идентифицировали почти половину тел погибшихО жертвах среди детей не сообщается. Инцидент произошел утром в воскресенье на трассе в Западной Фландрии. Как сообщает BBC News, автобус вылетел с дороги в кювет и перевернулся. Известно, что водителями были двое мужчин из Северной Ирландии. Информации о причинах аварии пока нет.