На гей-параде в Сан-Франциско произошла стрельба

Как сообщает Associated Press со ссылкой на полицию, стрельбу устроили несколько молодых людей после того, как между ними возникла ссора, передает Lenta.ru. На видеозаписи, размещенной в интернете, видно, что раздалось 4 выстрела, после чего десятки людей бросились прочь с места происшествия.

Читайте такжеВ США неизвестные открыли стрельбу на спортивной площадке и в жилом кварталеВ результате инцидента пострадал 64-летний мужчина, получивший ранение в руку. Он госпитализирован в стабильном состоянии, его жизнь вне опасности.

По подозрению в причастности к стрельбе задержаны несколько человек. В полиции заявляют, что инцидент не связан с гей-парадом.

Гей-парад проводился на следующий день после того, как Верховный суд США принял решение о легализации регистрации однополых браков на всей территории страны.