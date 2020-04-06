Washington Post: Когда и как закончится пандемия коронавируса?

Болезнь отступит, когда у большинства людей появится иммунитет к ней, а его можно приобрести двумя способами.

Количество подтвержденных случаев COVID-19 в мире перевалило за миллион. И все больше стран закрываются на карантин, чтобы замедлить пандемию. На фоне этих событий главным вопросом стало: "Когда все это закончится?".

Как пишет Washington Post, ответ зависит от большого количества других вопросов без ответов о новом коронавирусе, который вызывает COVID-19. К примеру, можно ли заразиться больше, чем один раз и как быстро ученые всего мира смогут создать вакцину. Цена и выгода от продления карантина, а также возможности разных стран как с экономической, так и с политической точки зрения - тоже факторы.

Итак, когда все это закончится? Существует консенсус, что пандемия закончится лишь после появления так называемого "коллективного иммунитета". Он возникает тогда, когда достаточное количество людей в обществе защищено от вируса, чтобы он не мог зацепиться и вымер. Существует два пути к такому результату.

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Один из них - прививки. Ученым для этого нужно создать вакцину, которая будет безопасной и эффективной против коронавируса. А системам здравоохранения разных стран нужно будет как-то получить достаточное количество этих вакцин, чтобы провести прививки среди большого количества людей. Второй путь к коллективному иммунитету мрачнее. Это может произойти после того, как большая часть общества заразится патогеном и выздоровеет, получив иммунитет в процессе.

Что же делать тем временем? Многие страны использовали стратегию блокировки всего движения, чтобы радикально замедлить распространение вируса. Они закрывают бизнес и школы, запрещают массовые собрания и предписывают своим гражданам оставаться дома. Идея заключается в том, чтобы не допустить большой вспышки заражения, которая бы перегрузила возможности системы здравоохранения и вызвала большое количество смертей из-за нехватки медицинских ресурсов. Так называемое "выравнивание кривой" динамики распространения на протяжении длительного периода выигрывает время для власти и системы здравоохранения для мобилизации. Они могут нарастить возможности проведения тестов, отслеживания контактов зараженных людей и лечения больных, расширив ресурсы больниц. В частности, они могут расширить отделы интенсивной терапии и купить больше аппаратов искусственной вентиляции легких.

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Когда можно будет ослабить ограничения? Обществу не стоит ждать быстрого возвращения к нормальной жизни. Слишком раннее снятие ограничений может привести к новой вспышке распространения коронавируса. Власти Китая стали открывать город Ухань через два месяца после полной изоляции от мира, когда распространение вируса фактически прекратилось. Но китайские меры были жестче, чем в любой стране. По меньшей мере одна страна мира вернулась к карантину. Заместитель главы медицинской службы Англии Дженни Харрис сказала, что карантин должен длиться два-три, а лучше шесть месяцев. Профессор из новых инфекционных болезней Аннелис Вилдер-Смит из Лондонской школы гигиены и тропической медицины советует сохранять ограничения, пока сокращение случаев заражения не будет длиться минимум две недели.

Сколько понадобится времени, чтобы разработать вакцину? Десятки компаний и университетов в мире работают над этим. Но нет гарантий, что они быстро достигнут успеха. Разработка вакцин - это, обычно, долгий и сложных процесс, который требует многих лет тестирования, чтобы убедиться в безопасности и эффективности препарата. В битве с коронавирусом некоторые игроки ставят цель создать вакцину за 12-18 месяцев. И это очень амбициозная цель. На ряду с традиционными подходами ученые полагаются на новые технологии. К примеру, они добавляют генетический материал вируса в человеческие клетки, чтобы заставить их вырабатывать белки, которые спровоцируют иммунную реакцию. Некоторые эксперты по разработке вакцин убеждены, что правительства, люди и инвесторы должны поддерживать их оптимизм. Нельзя сказать наверняка, сработают ли их методы, удастся ли закончить работу в сжатые сроки и смогут ли компании изготовить достаточное количество инъекций.

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А что если коллективный иммунитет появится другим способом? Во-первых, для этого нужно, чтобы люди, переболев, приобретали иммунитет. В случае с новым коронавирусом точно не известно, происходит ли все именно так. Также никто не знает, какая часть населения должна переболеть, чтобы появился коллективный иммунитет. Обычно речь идет о большом количестве людей. К примеру, в случае дифтерии переболеть должны 75%, а кира - 91%.

Главный научный советник правительства Великобритании Патрик Вэлленс в феврале подсчитал, что для появления коллективного иммунитета выздороветь от COVID-19 должны 60% населения. Как быстро это произойдет, зависит от мер, которые накладывают правительства для сдерживания пандемии. Без жестких ограничений эпидемия пройдет быстрее, но будет сопровождаться большим количеством смертей из-за неспособности системы здравоохранения лечить всех больных. Некоторые исследователи считают, что реальное число зараженных гораздо больше, чем говорят официальные цифры. Если это так, тогда страны значительно ближе к появлению коллективного иммунитета горьким способом, чем считается.

Что еще может произойти? Нам всем может повезти, если вирус отступит с летним потеплением в северном полушарии Земли. К примеру, эпидемии гриппа прекращаются со сменой сезонов. Но пока не известно, повлияет ли погода на новый коронавирус. И даже если так, он может вернуться осенью.