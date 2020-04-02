Wall Street Journal: В Италии реальное количество смертей от коронавируса больше, чем говорит Рим

Много людей умирают за пределами больниц и им не проводят тесты посмертно, поэтому среди них могут быть необнаруженные жертвы.

В городе Коккальйо неподалеку от Милана местный дом для пожилых людей в марте потерял треть своих жителей. Но ни одного из 24 покойников не проверили на новый коронавирус.

Так же как и 38 жителей другого такого заведения в соседнем городе Лоди. И таких случаев много, - пишет Wall Street Journal. Официально от COVID-19 в Италии скончались 13155 людей. И это самый большой показатель в мире. Но этот показатель смертности не раскрывает всю картину. Потому что много людей, которые умирают от вируса, не попадают в больницу и никогда не сдавали тесты.

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Wall Street Journal провел собственное исследование и обнаружил, что в районах, наиболее пострадавших от пандемии, Италия недосчитывает тысячи смертей. Реальное количество жертв COVID-19 может оказаться на много больше, а инфекция, которая вызывает болезнь, - более распространенной, чем говорят официальные данные.

"Скрытое количество погибших в Италии показывает, что может произойти с наиболее пострадавшими районами в США и других странах Европы в ближайшие недели, если коронавирус не удастся обуздать. Бремя, которое пандемия положила на систему здравоохранения, может привести к столь большому количеству смертей, что трудно представить реальный масштаб человеческих потерь", - пишет Wall Street Journal.

"Пока перегруженные и порой переполненные больницы борются за жизнь своих пациентов, много других людей незаметно умирают и не попадают в официальную статистику. Среди них - пожилые люди в труднодоступных местах", - добавляет издание. Пандемия также увеличивает количество смертей от других болезней, которые при других обстоятельствах можно было бы не допустить.

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"Мертвых гораздо больше, чем говорят официально. Но это не обвинение. Люди умерли, а их так и не проверили, потому что времени и ресурсов мало", - пояснил заместитель мэра Каккальйо Эудженио Фоссати.

Wall Street Journal отмечает, что правильный подсчет смертей от коронавируса может помочь чиновникам системы здравоохранения подобрать правильные меры для борьбы с пандемией. Кроме того, это может повлиять на то, как быстро и на долго правительство введет жесткие меры карантина. Однако, для таких стран, как Италия, сбор реальных данных - очень сложная задача из-за скорости распространения пандемии. Ситуацию ухудшает и тот факт, что клиники большинства стран предназначены для работы в обычные времена.

Издание напоминает, что прошло три недели после того, как Италия стала первой страной Запада, которая посадила все свое население на карантин. И лишь теперь в стране заметили замедление распространения коронавируса. Но в Ломбардии, где итальянская эпидемия началась, количество заражений вышло из под контроля еще до введения ограничений. Провинциальные города Бергамо и Брешия стали двумя самыми горячими точками и символами страданий Италии. Разговоры с местными чиновниками, врачами, похоронными службами, а также сравнительный анализ смертности за разные годы, показали, что реальное количество смертей минимум вдвое превышает официальные цифры: 2060 умерших в Бергамо и 1278 - в Брешии.

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"Мы знаем, что реальное количество жертв выше. И мы оплакиваем их, хорошо понимая, почему они умерли. Это тяжелая правда, но ее надо принять", - сказал Фоссати.

Другая проблема в том, что количество носителей коронавируса тоже недооценено. Италия сообщает о 111 тысячах подтвержденных случаев заражения. Но тесты проводятся в основном тогда, когда у людей проявляются симптомы. Многие носители вируса, у которых нет симптомов, не проходят диагностику. Чиновники и эксперты в сфере здравоохранения считают, что реальное количество зараженных составляет от нескольких сотен тысяч до 6 миллионов людей.