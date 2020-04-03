"Было любопытно": Трамп снова сдал тест на коронавирус

Результаты показали, что президент США здоров.

Американский президент Дональд Трамп в четверг снова сделал тест на наличие коронавируса, результат теста оказался отрицательным.

Как сообщает "Голос Америки", в письме, подписанном Шоном Конли, лечащим врачом президента США, говорится, что Трамп прошел повторный тест на коронавирус.

Впервые Трамп проверился на наличие коронавируса в прошлом месяце, после встречи с делегацией правительства Бразилии, один из членов которой, как впоследствии выяснилось, был болен COVID-19.

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В письме доктора Конли, опубликованном Белым домом, говорится, что Трамп прошел обследование с помощью нового экспресс-теста, результаты которого были готовы через 15 минут. "Он здоров, симптомы отсутствуют", - подтвердил лечащий врач президента США.

Чуть позже Трамп прокомментировал результаты теста во время вечернего брифинга в Белом доме.

"Думаю, мне любопытно было посмотреть, насколько быстро это работает", - сказал он, комментируя новый экспресс-тест.

Как сообщал УНИАН, ранее Трамп допустил, что изоляция из-за коронавируса может привести к росту числа самоубийств.

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