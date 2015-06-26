При нападении на отель в Тунисе погибли 30 человек (фото)
По меньшей мере 30 человек погибли в результате нападения на отель в тунисском городе Сус.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на МВД страны, передает Lenta.ru.
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Нападение осуществили двое боевиков, один из них уничтожен, второй скрылся. Очевидцы сообщали о взрыве. Кроме того, есть сообщения о том, что была стрельба на гостиничном пляже.
Между тем, как сообщает Би-би-си, нападение осуществлено на два отеля, расположенных по-соседству. По неподтвержденным данным, обстрелу подверглись туристы, возвращавшиеся с пляжа. Нападавшие якобы использовали автоматы.
Согласно свежей информации, полученной агентством Reuters от источника в полиции Туниса, полицейские все еще осматривают территорию вокруг отеля Imperial Marhaba, а тело боевика с автоматом Калашникова находится там, где его убили.
Отметим, что Сус является одним из самых популярных среди иностранных туристов курортных городов страны.