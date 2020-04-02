Die Welt: В США клиники угрожают врачам увольнениями, а трупы жертв COVID-19 вывозят грузовиками

Врачам и медсестрам в разгар пандемии угрожают увольнениями за то, что они сообщают прессе о реальной ситуации в клиниках.

В США многие больницы работают на пределе возможностей. Многим врачам едва удается защитить от коронавируса самих себя. В дополнение к борьбе с болезнью им часто приходится еще и "воевать" со своими работодателями.

Об этом пишет Die Welt. Правительство США боится, что эпидемия опасного коронавируса может отобрать до 240 тысяч жизней в стране. Но еще до того, как болезнь достигла своего пика, от Нью-Йорка до Калифорнии у людей "сдают нервы". Нью-Йоркский врач Шамит Патель боится повторения в США ситуации, которая охватила север Италии, из-за слишком большого количества пациентов медикам приходится выбирать на ходу, кого лечить, а кого оставить умирать. Патель допускает, что в американских больницах тоже количество пациентов "увеличится в два-три раза". Если это произойдет, можно будет говорить о потере контроля над эпидемией. Ведь эффективное лечение станет невозможным.

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Но сейчас больницы в США даже угрожают своим врачам увольнением, если они разглашают условия своей работы в разгар эпидемии COVID-19. В некоторых случаях эти угрозы были выполнены.

К примеру, доктор Генри Никичич из Техаса столкнулся с угрозами увольнения. Его "вина" была в том, что он отказывался снимать защитную маску за пределами палат с пациентами. У Никичича астма, а это означает, что он в группе риска. Однако, многие клиники настаивают, чтобы врачи не носили маски в общих помещениях, чтобы не создавать впечатление высокой вирусной нагрузки на территории заведений.

Тем временем, в штате Нью-Йорк количество смертей от коронавируса перевалило за тысячу человек. Издание пишет, что в начале недели появились фото и видео, как рабочие с помощью автопогрузчиков возили прикрытые трупы с Больничного центра Бруклина в районе Форт Грин. Появилась острая нехватка не только больничных коек, но и места в моргах. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо неоднократно обращался к федеральному правительству США с просьбами о помощи. Федеральное агентство по управлению чрезвычайными ситуациями (FEMA) отправило в Нью-Йорк 85 грузовиков с морозильными камерами.

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"Вблизи некоторых больниц, таких как клиника Lenox Hill на Манхеттене, грузовики паркуются просто на улице рядом с жилыми домами. Пока в них грузят трупы, рядом проезжают люди на автомобилях и автобусах", - говорится в статье.

Тем временем, для многих врачей в США борьба с коронавирусом сопровождается еще и схваткой с руководством. В Чикаго уволили медсестру, которая сообщила коллегам по электронной почте, что она хотела бы носить на работе лучшую защитную маску. В Нью-Йорке медицинский центр NYU Langone Health System приказал своим сотрудникам не общаться со СМИ о пандемии под страхом увольнения.

"Больницы затыкают рот медицинскому персоналу, чтобы сохранить свою репутацию", - сказала представитель Вашингтонской ассоциации медсестер Рут Шеберт.

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Она настаивает, что врачи и медсестры имеют право говорить о том, как в действительности происходит лечение пациентов с COVID-19. Ведь так они могут предупредить других врачей и медсестер, чтобы они подготовились должным образом к наплыву таких больных.

В Чикаго уволенная медсестра Лаури Мазуркевич подала в суд на свою клинику за неправомерное увольнение.

"Много больниц врут своим сотрудникам. Они говорят, что обычных масок хватит. А медсестры болеют и умирают", - сказала она.