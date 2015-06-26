В Сочи после наводнения возобновили работу аэропорт и вокзал

В частности, аэропорт и вокзал города снова начали принимать пассажиров, передает Би-би-си. Аэропорт уже смог принять рейс из Москвы, который ранее вынужденно сел в Ростове-на-Дону.

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Из всех секторов аэровокзального комплекса ограничения по работе сохраняются только в секторе "А".

Кроме того, поезда дальнего следования, в ночь на пятницу не имевшие возможности попасть на вокзал в городском районе Адлер в связи с паводком, снова возобновили движение.

Наводнение в крупнейшей курортной агломерации Краснодарского края унесло по меньшей мере одну жизнь, более 400 домов оказались подтоплены.

Многие жители города связали наводнение с нарушениями в ходе строительства олимпийских объектов при подготовке к зимней Олимпиаде 2014 года.

По данным МЧС России, за первый час ливня в четверг выпало около 100 мм осадков при месячной норме 130 мм.

В ночь на пятницу главное управление МЧС по Краснодарскому краю сообщило, что обстановка в Сочи стабилизировалась, а уровни воды в реках не достигают опасных отметок. При этом синоптики прогнозируют образование в Черном море смерчей с возможным выходом на сушу.

В течение последней недели рекордные осадки выпали в ряде городов европейской части России, включая Воронеж, Липецк, Курск и Москву.