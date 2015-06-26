Причиной наводнения в Сочи жители города считают строительство олимпийских объектов (видео)

В наводнении виновата не только непогода, но и власть, уверены местные жители. Улицы затапливает не впервые, а все - из-за разрушенных во время подготовки к прошлогодним Олимпийским играм водостоков. Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Потому что во время строительства олимпийских объектов нарушили естественный водосток. У людей сливные каналы заполняются, водостока нет", - жалуются местные.

Тем временем, синоптики предупреждают, что с наводнением жители Сочи распрощаются не скоро. Городу обещают дожди, по крайней мере, до конца недели.

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Ранее сообщалось, что накануне в Сочи выпала двухмесячная норма осадков. В ограниченном режиме проработал последнюю ночь аэропорт – терминал и взлетная полоса аэродрома ушли под воду.

Сочинская власть начала эвакуацию. Туристов и жителей наиболее пострадавших от воды домов переселяют, чиновники уверяют, что водой и едой люди обеспечены. Откачать воду с городских улиц пытаются полтысячи спасателей.