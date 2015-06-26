После Сочи под воду ушел Воронеж - мощный ливень затопил российский город (фото, видео)

В Воронеже прошлым вечером, 25 июня, также прошел мощный ливень, который можно сравнить с непогодой в Сочи. В результате шторма российский город полностью оказался в воде, сообщает ТСН.

В течение 30 минут дождь поливал город, а порывы ветра срывали крыши с домов и обрывали линии электропередач.

По данным местных жителей, больше всего пострадали центральные улицы города. Жители Воронежа были вынуждены переходить проезжую часть вброд, машины не выдерживали борьбы с водой и глохли. Некоторые улицы города остались без света, а квартиры в Воронеже залило водой.

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Ранее сообщалось, что накануне в Сочи выпала двухмесячная норма осадков. В ограниченном режиме проработал последнюю ночь аэропорт – терминал и взлетная полоса аэродрома ушли под воду.

Сочинская власть начала эвакуацию. Туристов и жителей наиболее пострадавших от воды домов переселяют, чиновники уверяют, что водой и едой люди обеспечены. Откачать воду с городских улиц пытаются полтысячи спасателей.