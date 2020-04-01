цей матеріал доступний українською

В Нидерландах от коронавируса вылечилась 101-летняя женщина

06:24, 01 апреля 2020
Мир
62 0
Иллюстрация \ REUTERS

Читайте такжеВ Нидерландах от коронавируса погибло уже более тысячи человек

Как сообщает Reuters, женщина, имя которой не указано, была помещена в больницу Эйсселанд близ Роттердама полторы недели назад с затрудненным дыханием. Она дала положительный результат на коронавирус.

Пожилую пациентку содержали в изоляции. Теперь она достаточно здорова, чтобы покинуть больницу. Столетняя гражданка живет самостоятельно, но прежде чем вернуться домой, она отдохнет в доме престарелых.

Во вторник Национальный институт здравоохранения Нидерландов сообщил, что число смертей в стране в результате эпидемии коронавируса увеличилось на 175 человек - до 1039. Число подтвержденных случаев инфицирования увеличилось на 845 людей - до 12 тыс. 595.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter