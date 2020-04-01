В Нидерландах от коронавируса вылечилась 101-летняя женщина

Она живет самостоятельно, но прежде чем вернуться домой, она отдохнет в доме престарелых.

В Нидерландах 101-летняя женщина, которая заразилась коронавирусом, вылечилась от смертоносной болезни.

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Как сообщает Reuters, женщина, имя которой не указано, была помещена в больницу Эйсселанд близ Роттердама полторы недели назад с затрудненным дыханием. Она дала положительный результат на коронавирус.

Пожилую пациентку содержали в изоляции. Теперь она достаточно здорова, чтобы покинуть больницу. Столетняя гражданка живет самостоятельно, но прежде чем вернуться домой, она отдохнет в доме престарелых.

Во вторник Национальный институт здравоохранения Нидерландов сообщил, что число смертей в стране в результате эпидемии коронавируса увеличилось на 175 человек - до 1039. Число подтвержденных случаев инфицирования увеличилось на 845 людей - до 12 тыс. 595.