В ЕС не видят доказательств эффективности против COVID-19 лекарств, которые хвалит Трамп

Американский президент настаивает, что препарат против малярии может стать причиной "революции в медицине".

Еврокомиссия настаивает, что нет никаких доказательств того, что препарат, который расхваливает президент США Дональд Трамп как чудодейственное лекарство от коронавируса, действительно эффективен в борьбе с болезнью.

Как пишет Reuters, Трамп хвалил гидроксихлорохин, который применяют для лечения малярии. По его словам, препарат может стать одним из самых "переломных в истории медицины" из-за его потенциального эффекта на коронавирус, который вызывает COVID-19.

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"Эффективность гидроксихлорохина в лечении пациентов с COVID-19 на данный момент не доказана", - сказал пресс-секретарь Еврокомиссии, ссылаясь на позицию Европейского медицинского агентства.

В Еврокомиссии также отметили, что нет оснований считать, что с коронавирусом можно бороться с помощью хлорохина, который тоже обычно используют против малярии. Министерство здравоохранения и социальных служб США в четверг занесло гидроксихлорохин в список потенциальных медицинских ресурсов после того, как Трамп подписал распоряжение о запрете панически раскупать его и повышать цены на препарат.

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Венгрия на прошлой неделе запретила коммерческий экспорт гидроксихлорохина.

"Поскольку Венгрия - один из крупнейших экспортеров этого медицинского вещества, защита и медицинское обеспечение венгерского населения теперь приоритет", - заявили в Будапеште.