Кадыров является ключевым свидетелем по делу об убийстве Немцова - Яшин

Политик Илья Яшин заявляет, что российская оппозиция настаивает на проведении допроса главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в деле об убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яшин, который также является членом бюро федерального политсовета партии «РПР-ПАРНАС» и соратником Немцова, сказал в Киеве во время презентации доклада о военном конфликте на востоке Украины «Путин. Война», подготовленного единомышленниками Немцова на основе собранных им материалов.

По словам Яшина, он не сомневается, что заместитель командира чеченского батальона "Север" Заур Дадаев действительно является непосредственным исполнителем убийства Немцова.

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По информации Яшина, в дни перед убийством Немцова Дадаева в Москве сопровождал другой член упомянутого батальона Руслан Еремеев, который является племянником одного из членов Совета федерации Чеченской Республики. Еремеев проходит ключевым подозреваемым, и на данный момент, покинув пределы России, скрывается от следствия.

"От Еремеева прямой след идет к братьям Делимхановым. Алибек Делимханов - это командир батальона "Север", - сказал Яшин.

Он отметил, что от Алибека Делимханова прямой след ведет к Адаму Делимханову, который является депутатом Государственной думы РФ и ведущим российским политиком в окружении Кадырова.

"Самое главное - это допрос Рамзана Кадырова. Мы считаем, что именно Рамзан Кадыров является на сегодняшний день ключевым свидетелем по уголовному делу об убийстве Бориса Немцова, с явной перспективой стать подозреваемым. Мы не допускаем вероятности, что все эти люди могли совершить, быть причастными к такому дерзкому убийству, не поставив в известность Рамзана Кадырова, не имея прямую санкцию от этого человека", - заявил Яшин.

Вместе с тем, оппозиционер сообщил, что "для нас является большим вопросом, мог ли Рамзан Кадыров быть причастным к этому убийству, к этому преступлению, не получив согласования чиновников из самых высоких российских кабинетов. Для нас является открытым вопрос, мог ли Рамзан Кадыров получить согласование в самом высоком кремлевском кабинете - мог ли он получить согласование Владимира Путина".

"Но ближайшей задачей следствия, как мы считаем, является именно допрос Рамзана Кадырова. Если этот допрос не будет проведен, это будет явным свидетельством того, что следствие сосредоточилось на следственных действиях в отношении исключительно исполнителей этого убийства", - считает Яшин.

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Как сообщал УНИАН, Немцов был убит в Москве в ночь на 28 февраля. После смерти политика стало известно, что он работал над докладом о том, что на востоке Украины на стороне террористов воюют российские войска.

Следствие считает, что основным мотивом в деле об убийстве Немцова является политическая или религиозная ненависть.

По делу об убийстве Немцова арестованы 5 человек, основным подозреваемым среди них является Дадаев.

12 мая в Москве состоялась презентация доклада «Путин. Война», подготовленного соратниками Немцова на основе собранных им материалов.