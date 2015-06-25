Сверхмощная вспышка на Солнце вызвала уникальное северное сияние в США (видео)

Как говорится в сюжете ТСН, нетипичное для этой части света сияние образовалось из-за сверхмощной вспышки, которая произошла ранее на Солнце и вызвала сильную магнитную бурю на Земле.

Люди наблюдали уникальное природное явления на смотровых площадках и выкладывали видео и фото в Интернет. В то же время, сообщается, что космонавты НАСА смогли заснять северное сияние над США из космоса.

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Однако ученые, в свою очередь, предупреждают, что из-за сильной магнитной бури и северного сияния, которое стало ее следствием, можно ожидать проблемы со спутниковой и радиосвязью.