Сверхмощная вспышка на Солнце вызвала уникальное северное сияние в США (видео)
10:57, 25 июня 2015Мир
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Над югом США наблюдалось уникальное световое явление, которое обычно не фиксируется в этой части земли.
Нетипичное сияние образовалось из-за сверхмощной вспышки
Как говорится в сюжете ТСН, нетипичное для этой части света сияние образовалось из-за сверхмощной вспышки, которая произошла ранее на Солнце и вызвала сильную магнитную бурю на Земле.
Люди наблюдали уникальное природное явления на смотровых площадках и выкладывали видео и фото в Интернет. В то же время, сообщается, что космонавты НАСА смогли заснять северное сияние над США из космоса.
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Однако ученые, в свою очередь, предупреждают, что из-за сильной магнитной бури и северного сияния, которое стало ее следствием, можно ожидать проблемы со спутниковой и радиосвязью.
В небе над югом США наблюдают необычное сияние
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