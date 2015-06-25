Переговоры между Грецией и ее кредиторами завершились безрезультатно

Об этом говорится в заявлении, распространенном в Брюсселе по итогам очередной встречи министров стран еврозоны, пишет ТАСС.

"Соглашения все еще нет", - отмечается в документе.

В итоговом заявлении говорится, что в течение заседания в среду "Еврогруппа была проинформирована о ходе переговоров между институтами и греческими властями".

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"Работа будет продолжена, и Еврогруппа соберется вновь в четверг, 25 июня, в 13:00 (14:00 по Киеву), чтобы подготовиться к Европейскому Совету", - поясняется в документе.

Ранее УНИАН сообщал, что Греция отвергла встречные предложения международных кредиторов по решению ее долгового кризиса. В частности, источник подтвердил, что Греция не согласилась на увеличение НДС и сокращение государственных расходов.