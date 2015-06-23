"Исламское государство" впервые приняло присягу боевиков с Кавказа
21:47, 23 июня 2015Мир
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"Исламское государство" приняло присягу боевиков вооруженной группировки "Имарат Кавказ".
REUTERS
Это первый случай, когда "Исламское государство" официально отреагировало на решение джихадистов из других регионов принести группировке клятву верности, передает Би-би-си.
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На прошлой неделе в сети появилась аудиозапись, в которой объявлялось о верности "Исламскому государству" боевиков, входящих в подразделения признанной в России террористической группировки "Имарат Кавказ" в Чечне, Ингушетии, Дагестане, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.
Сообщается, что до этого основная группа джихадистов в Чечне критически относилась к "Исламскому государству".
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