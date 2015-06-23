В Ереване во время разгона акции протеста полиция побила журналистов - СМИ

Об этом сообщает Радио Свобода.

По данным журналистов, Радио Азатутюн осуществляло прямую трансляцию акции протеста. Незадолго до ее начала к журналистам подошли полицейские и потребовали освободить коридор для полиции, позже они начали толкать журналистов и повредили видеотехнику. К полицейских присоединились и несколько человек в штатском, которые тоже начали толкать журналистов, в частности операторов Гарика Арутюняна и Гарика Азибекяна.

Как отмечается, Гарика Арутюняна задержала полиция и отвезла в участок, его коллега смог вернуться в бюро армянской службы Радио «Свобода», но его технику повредили, забрали карты памяти видеокамеры, разбили саму камеру и разбили смартфон, на который журналист пытался снять видео.

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Официальных комментариев от МВД Армении пока нет, Радио Азатутюн пытается получить объяснения от полиции относительно таких действиях.

В первые часы вторника, 23 июня, армянские полицейские применили силу и водометы для разгона демонстрантов на проспекте Баграмяна в центре Еревана, которые пришли протестовать против повышения тарифов на электроэнергию в стране. Полиция после нескольких «знаков предупреждения» начала силой разгонять митингующих, которые ночью заняли улицу в армянской столице, ведущую к президентскому дворцу. По предварительным данным, в результате столкновений есть травмированные, сообщается о задержанных.