В Мадриде ожидают заражения коронавирусом 80% населения

Местная власть считает, что пожилые люди, на которых приходится 15% населения города, в наибольшей опасности.

Восемь из каждых десяти жителей столицы Испании будут заражены COVID-19. Так считает президент автономного сообщества Мадрид Изабель Диаз Аюсо.

"У большинства из них будут мягкие симптомы", - сказала она, добавив, что коронавирус будет "проблемой" для уязвимой части населения, на которую приходится 15% людей. Об этом пишет CNN.

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"Этот вирус в Испании уже достаточно долго. Он распространится почти на каждого. На большинстве он серьезно не отразится. Но вирус будет проблемой для уязвимого населения", - сказала Диаз Аюсо в интервью для Испанского радио.

Она также назвала COVID-19 "летальной" болезнью для старших людей, которые страдают от других проблем, которые могут вызвать осложнения.

"За 24-48 часов вирус может оборвать жизнь человека, который принадлежит к уязвимой группе населения", - сказала она.

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Именно поэтому автономное сообщество Мадрид собирается "выиграть время", объединив государственную систему здравоохранения с частным сектором и превратить "обычные палаты в палаты интенсивной терапии". Сейчас 580 коек в отделениях интенсивной терапии уже заняты. По словам Диас Аюсо, министерство здравоохранения Испании собирается закупить "новые быстрые тесты" для выявления коронавируса в ближайшие выходные.