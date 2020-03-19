Супермаркеты Лондона надеются на помощь копов после усиления ограничительных мер – СМИ

На днях в маркетах Лондона произошел ряд инцидентов, связанных с драками между покупателями.

Лондонские супермаркеты надеются на помощь полиции, чтобы сдержать непослушных граждан после усиления в британской столице ограничительных мер по противодействию распространения коронавируса.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на информированный источник.

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На днях правительство Британии призвало граждан не паниковать из-за слухов о дефиците товаров в магазинах. Заявление власть вынуждена была опубликовать после ряда инцидентов, связанных с драками в маркетах между покупателями накануне усилении ограничительных мер по нераспространению коронавируса.

В среду крупнейшие супермаркеты страны ограничили закупку всех продуктов. Кроме того, была усилена охрана.

Как сообщал УНИАН, до 40 станций в сети лондонского метро должны быть закрыты, так как город пытается уменьшить влияние вспышки коронавируса.