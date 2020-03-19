"Самый большой вызов со времен Второй мировой": Меркель о коронавирусе

Канцлер также подчеркнула, что вакцины против коронавируса пока нет, однако над этим работают ученые по всему миру.

Канцлер Германии Ангела Меркель обратилась к нации в связи с распространением коронавируса в стране, Европе и мире. Со времен Второй мировой войны Германия не сталкивалась с подобными вызовами, где многое зависит от единства и солидарности в обществе, заявила глава немецкого правительства, передает Deutsche Welle.

Она отметила, что в Германии делают все возможное, чтобы смягчить экономические последствия от вспышки этой болезни. Меркель также назвала приоритетом сохранность рабочих мест во время распространения заболевания.

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Меркель также заявила, что принятые меры, которые ограничивают общественную жизнь в стране, необходимы для того, чтобы замедлить распространение вируса и тем самым выиграть время - для разработки вакцины и прежде всего для лечения заболевших. Она добавила, что Германия ранее не сталкивалась с подобными ограничениями и дальнейшая ситуация будет зависеть от дисциплины каждого человека.

"В Германии существует великолепная система здравоохранения, возможно, одна из лучших в мире. Я благодарю медиков и персонал больниц, которые стоят на передовой линии в борьбе с опасным возбудителем", - сказала Меркель.

Канцлер также подчеркнула, что вакцины против коронавируса пока нет, однако над этим работают ученые по всему миру. По ее словам, власти постоянно ведут консультации с Институтом имени Роберта Коха и другими профильными специалистами.