Президент Европарламента сравнил кризис из-за коронавируса со Второй мировой

Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что остановить коронавирус Евросоюзе невозможно.

Президент Европейского парламента Дэвид Сассоли сообщил о мерах поддержки для преодоления экономического кризиса из-за коронавируса COVID-19. По его мнению, Европа не испытывала таких потрясений более 75 лет.

Читайте такжеВеликобритания планирует закрыть на длительный карантин всех граждан старше 70 лет

«С конца Второй мировой войны мы не сталкивались с таким серьезным кризисом», - приводит слова Сассоли Facebook Европарламента. Он сообщил, что Евросоюз готов оказывать поддержку системам здравоохранения стран ЕС, поддержку работодателям, бизнесу и экономике, а также выделить не менее 37 млрд евро из бюджета ЕС, помимо выделенных каждой страной отдельно.

Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что остановить коронавирус Евросоюзе невозможно, возможно только замедлить его распространение. Она добавила, что ЕК со своей стороны максимально смягчит правила предоставления госпомощи предприятиям, пострадавшим из-за пандемии.

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 144 тыс. человек, более 5,4 тыс. умерли. За последние сутки, по данным ВОЗ, число заразившихся за пределами Китая превысило 61 тыс. человек, в 135 странах.