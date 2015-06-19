Ослабление антироссийских санкций может привести к катастрофе в Европе - Кэмерон

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон во время дискуссии в рамках политики конференции GLOBSEC, сообщает "Европейская правда".

Он отметил, что ослабление антироссийских санкций приведет к облегчению, но краткосрочному.

"А в долгосрочной перспективе мы будем иметь катастрофические последствия. Ведь этим мы покажем, что пересмотр границ в Европе является возможным, и это (подобные действия в отношении пересмотра границ) будет снова", - считает Кэмерон.

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При этом он подчеркнул, что сейчас единственный путь - это сохранять санкции до полного выполнения минских соглашений. А в случае, если Россия прибегнет к новому обострению ситуации, санкции должны быть ужесточены, отметил премьер Британии.

Ранее УНИАН сообщал, что постоянные представители стран-членов ЕС договорились продлить экономические санкции против России до 31 января следующего года.