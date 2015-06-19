ВМС Малайзии освободили захваченный пиратами танкер
Перекрашенное и переименованное судно было обнаружено 18 июня с воздуха вблизи камбоджийского берега. Танкер удерживали восемь вооруженных человек.
ВМС Малайзии освободили захваченное пиратами грузовое судно.
Об этом сообщила сегодня береговая охрана Малайзии, пишет Эхо Москвы.
По ее данным, все 22 члена команды танкера в безопасности, один из них получил незначительное ранение. Угонщикам удалось скрыться на спасательной лодке. Связь с малазийским судном, перевозившим 6 тысяч тонн бензина из Малакки в Куантан (штат Паханг), была потеряна 11 июня.
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На борту танкера находилась команда из 22 человек — граждан Малайзии, Индонезии и Мьянмы. Перекрашенное и переименованное судно было обнаружено 18 июня с воздуха вблизи камбоджийского берега. Танкер удерживали восемь вооруженных человек.
Согласно данным Международного морского бюро, нападения пиратов на нефтяные танкеры происходят в Юго-Восточной Азии в среднем раз в две недели, что делает этот регион самым опасным в мире для судоходства. В первом квартале этого года в морском пространстве региона произошло 70 процентов от общего числа нападений пиратов в мире.