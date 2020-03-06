В Индонезии больных коронавирусом переселят на необитаемый остров

Ранее на этом острове располагался лагерь для вьетнамских беженцев.

Власти Индонезии планируют переместить зараженных коронавирусом COVID-19 людей на безлюдный остров.

Об этом сообщает The Jakarta Post.

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Как сообщается, ранее на острове Галанг находился лагерь для вьетнамских беженцев. Сейчас он безлюдный и является туристической памяткой.

Власти страны планируют переоборудовать оставшиеся на острове религиозные здания больницу и здание логистической службы.

«Надеемся, что этот план будет реализован в ближайшее время, и больницу можно будет сразу же использовать, особенно если рядом с островом Галанг есть инфицированные пациенты», - сказал командующий войсками Индонезии маршал авиации Хади Тьяхджанто.

Больница, которая, как ожидается, сможет принять 1000 пациентов, будет оборудована изоляционными помещениями.

«Мы подготовим 50 изоляторов, поскольку протокол здравоохранения Всемирной организации здравоохранения предусматривает, что 2% вместимости больницы должны быть изоляторами», - сказал Хади.

Министр общественных работ и жилищного строительства Басуки Хадимулжоно заявил, что строительство будет завершено в течение месяца.