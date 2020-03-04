В Канаде сотрудник супермаркета сорвал рекордный джекпот

Парень купил лотерейный билет в продуктовом магазине, где он работал.

Сотрудник супермаркета сорвал рекордный в истории провинции Квебек (Канада) джекпот.

Об этом сообщает People

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Во вторник, 25 февраля, 22-летний канадец Грегори Матьё купил лотерейный билет в магазине, в котором он работал. На следующее утро он приехал в супермаркет и узнал, что выиграл 70 миллионов канадских долларов.

По словам коллег Матьё, мужчина плакал и трясся от волнения, когда узнал о выигрыше. Он попросил отца забрать его с работы, так как сам был не в состоянии сесть за руль.

«Я присел и поначалу потерял дар речи. Когда я пришел в себя, я позвонил родителям и брату и сообщил им радостную новость», - рассказал Матьё.

Мужчина решил, что отдаст по миллиону долларов каждому из членов его семьи.

Он уволился с работы, планирует купить себе новую машину и отправиться путешествовать.

Как сообщал УНИАН, житель Флориды сорвал джекпот почти в 400 миллионов долларов США.