Американец сорвал джекпот в $400 миллионов
14:39, 31 января 2020Мир
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У счастливчика есть 180 дней, чтобы забрать деньги.
Огромный джекпот сорвал житель Флориды / ZN.UA
Житель Флориды сорвал джекпот почти в 400 миллионов долларов США.
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Джекпот не был выигран с ноября прошлого года, именно поэтому накопилась такая огромная сумма, передает CNN.
По данным издания, точная сума выигрыша составила $396,9 млн. У победителя есть 180 дней, чтобы забрать выигрыш.
К слову, повезло также и магазину 7-Eleven в Бонита Спрингс, где был приобретен лотерейный билет. Торговому заведению перечислят 100 тыс. долларов.
Как сообщается, следующий розыгрыш Powerball состоится в субботу. Будет разыгрываться джекпот в 40 млн долларов.
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