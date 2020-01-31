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Американец сорвал джекпот в $400 миллионов

14:39, 31 января 2020
Мир
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Огромный джекпот сорвал житель Флориды / ZN.UA

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Джекпот не был выигран с ноября прошлого года, именно поэтому накопилась такая огромная сумма, передает CNN.

По данным издания, точная сума выигрыша составила $396,9 млн. У победителя есть 180 дней, чтобы забрать выигрыш.

К слову, повезло также и магазину 7-Eleven в Бонита Спрингс, где был приобретен лотерейный билет. Торговому заведению перечислят 100 тыс. долларов.

Как сообщается, следующий розыгрыш Powerball состоится в субботу. Будет разыгрываться джекпот в 40 млн долларов.

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