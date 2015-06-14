Крокодилы на улицах, жертвы и миллионы долларов ущерба - результаты наводнения в Грузии (фото, видео)

Ущерб, нанесенный Тбилиси стихией, предположительно, составит несколько десятков миллионов лари (2,2 лари равен 1 доллару), заявил глава действующего при правительстве Совета безопасности и управления кризисами Миндия Джанелидзе, передают РИА Новости.

Из затопленного зоопарка сбежали более 30 хищных животных — волков, тигров, медведей. Власти попросили горожан не покидать дома. Мэр города Давид Нармания сообщил о восьми жертвах наводнения.

"Говорить о точном количестве ущерба пока рано, так как идет процесс подсчета. Но, по предварительной информации, ущерб превзойдет несколько десятков миллионов лари", — заявил Джанелидзе.

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По его словам, к урегулированию последствий природного ЧП подключены все ведомства, пострадавшие семьи перевезены во временные пункты размещения.

В администрации президента Грузии Георгия Маргвелашвили заявили, что из президентского резервного фонда будет выделена сумма, необходимая для первой помощи пострадавшим.