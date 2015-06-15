Волонтер из затопленного Тбилиси: По телевизору не передать всех масштабов того, что здесь происходит

Об этом рассказала грузинский волонтер Наталья Чивилева, сообщает Еспресо.TV.

"Многих людей после трагедии в Тбилиси до сих пор не нашли. Недавно, вблизи места пребывания волонтеров обнаружили еще одного человека. Мужчина это или женщина пока не известно", - заявляет волонтер.

По ее словам, к спасательным операциям подключают как можно большее количество населения. Активно в проведении поисковых операций помогает молодежь.

"По телевизору не передать всех масштабов того, что здесь происходит. Пока что официальное количество жертв не изменилось", - комментирует Чивилева.

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Она также заявила, что инициативу создания полевой кухни активно поддержали жители города. С помощью Facebook волонтеры просили всех неравнодушных приносить еду, а также распространять информацию об этом в социальных сетях. Что касается поставок воды, то с этим помогают крупные супермаркеты.

Как сообщал УНИАН, сильные ливни с градом прошли в Тбилиси в ночь на 14 июня. Стихия затопила жилые дома, повредила дороги, инфраструктуру, затоплен зоопарк. В результате наводнения погибли 12 человек, многие считаются пропавшими без вести.