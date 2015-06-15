Известный производитель оружия Colt Defense намерен объявить себя банкротом – WSJ

Оружейники договорились со своими главными инвесторами о продолжении финансирования компании в период, пока она будет находиться в состоянии банкротства. Производитель оружия надеется остаться в своей бизнес-нише после завершения реструктуризации, сообщает издание.

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Colt Defense планирует улучшить финансовое положение и сократить объем своей задолженности, которая на данный момент составляет 355 миллионов долларов, организовав аукцион, на котором будут проданы некоторые из активов компании, сообщает РИА Новости.

Компания была крайне успешной с начала 1990-х до начала 2000-х годов, когда она являлась исполнителем крупных госзаказов для армии США, однако в 2013 году потеряла свой главный контракт на поставку автоматических винтовок М4. После чего финансовое состояние компании резко пошатнулось, и руководству пришлось пересмотреть финансовые прогнозы на следующий год.