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Власти американского Сан-Франциско ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса

08:05, 26 февраля 2020
Мир
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Иллюстрация REUTERS

Об этом сообщает The Hill.

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Мэр Сан-Франциско Лондон Брод считает, что, хотя в городе не было подтверждено ни одного случая заболевания коронавирусом, "глобальная картина быстро меняется, и необходимо усилить готовность".

"Мы видим, что вирус распространяется в новых уголках мира ежедневно, и мы принимаем необходимые меры для защиты жителей Сан-Франциско", - отметила Брод.

Чрезвычайное положение позволит властям города собрать ресурсы и персонал для быстрого реагирования на возможные случаи болезни.

Как сообщал УНИАН, Национальный центр иммунизации и заболеваний дыхательных путей в Центре по контролю и противодействию заболеванием в США призвал американцев готовиться к коронавирусу.

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