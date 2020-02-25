Премьер Италии призвал другие страны не ограничивать передвижение итальянцев из-за коронавируса

По его словам, итальянцы должны чувствовать себя в безопасности во время путешествий.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте обратился к другим государствам с призывом не ограничивать передвижения итальянцев за вспышки коронавирус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство ANSA.

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"Было бы несправедливо, если со стороны иностранных государств вводились ограничения. Мы не можем этого принять", - сказал Конте.

По его словам, итальянцы должны чувствовать себя в безопасности во время путешествий.

"Италия, благодаря своей превосходной системе здравоохранения и политике максимальной защиты и строгости, может безопасно отправлять своих граждан по всему миру", - добавил Конте, подчеркнув, что это "послание, которое мы хотим послать в Европейский Союз и мир".

В связи с распространением в Италии коронавируса власти некоторых стран рекомендовали своим гражданам воздержаться от поездок в северные регионы страны.