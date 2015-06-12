Суд снял с бывшего главы МВФ Стросс-Кана обвинения в сутенерстве

Во время процесса выяснились скандальные подробности оргий с участием проституток, которые устраивались во Франции, Бельгии и США знакомыми Стросс-Кана, передает Би-би-си.

Однако государственный прокурор, представлявший сторону обвинения, в своем заключительном слове призвал суд оправдать подсудимого и руководствоваться уголовным, а не моральным кодексом.

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"Ни следствие, ни представленные суду доказательства не подтверждают, что Стросс-Кан виновен в сутенерстве", - утверждает прокурор.

Ранее 5 из 6 истцов отказались от своих обвинений в адрес 66-летнего подсудимого.

Хотя Стросс-Кан признал в суде факты своего присутствия на оргиях, он всегда утверждал, что ничего не знал о том, что некоторые из приглашенных для участия в оргиях женщин были профессиональными проститутками.