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В Румынии столкнулись два поезда: более десятка пострадавших

18:08, 18 декабря 2019
Мир
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Mediafax.ro.

Столкновение произошло около 16:00 между грузовым поездом, который перевозил сахар, и пассажирским поездом, на борту которого находились 50 человек.

По предварительным данным, грузовой поезд проигнорировал стоп-сигнал и столкнулся с пассажирским поездом, который следовал из Плоешти в Бухарест.

В результате столкновения несколько вагонов сошли с рельс.

Железнодорожное движение как в направлении Бухареста, так и в направлении Плоешти приостановили.

"О людях заботятся. Десять пострадавших увезли "скорые", еще одного с множественными травмами с помощью вертолета доставят в Бухарест", - сообщили в инспекторате по чрезвычайным ситуациям уезда Прахова.

Сообщается, что среди пострадавших как пассажиры, так и машинист грузового поезда.

Обстоятельства аварии выясняют правоохранительные органы.

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Теги: #авария#Румыния#поезда