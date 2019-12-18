В Румынии столкнулись два поезда: более десятка пострадавших
На железнодорожной станции румынского города Плоешти столкнулись два поезда, пострадали 11 человек.
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Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Mediafax.ro.
Столкновение произошло около 16:00 между грузовым поездом, который перевозил сахар, и пассажирским поездом, на борту которого находились 50 человек.
По предварительным данным, грузовой поезд проигнорировал стоп-сигнал и столкнулся с пассажирским поездом, который следовал из Плоешти в Бухарест.
В результате столкновения несколько вагонов сошли с рельс.
Железнодорожное движение как в направлении Бухареста, так и в направлении Плоешти приостановили.
"О людях заботятся. Десять пострадавших увезли "скорые", еще одного с множественными травмами с помощью вертолета доставят в Бухарест", - сообщили в инспекторате по чрезвычайным ситуациям уезда Прахова.
Сообщается, что среди пострадавших как пассажиры, так и машинист грузового поезда.
Обстоятельства аварии выясняют правоохранительные органы.