В Румынии столкнулись два поезда: более десятка пострадавших

В Румынии на железнодорожной станции столкнулись грузовой и пассажирский поезда.

На железнодорожной станции румынского города Плоешти столкнулись два поезда, пострадали 11 человек.

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Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Mediafax.ro.

Столкновение произошло около 16:00 между грузовым поездом, который перевозил сахар, и пассажирским поездом, на борту которого находились 50 человек.

По предварительным данным, грузовой поезд проигнорировал стоп-сигнал и столкнулся с пассажирским поездом, который следовал из Плоешти в Бухарест.

В результате столкновения несколько вагонов сошли с рельс.

Железнодорожное движение как в направлении Бухареста, так и в направлении Плоешти приостановили.

"О людях заботятся. Десять пострадавших увезли "скорые", еще одного с множественными травмами с помощью вертолета доставят в Бухарест", - сообщили в инспекторате по чрезвычайным ситуациям уезда Прахова.

Сообщается, что среди пострадавших как пассажиры, так и машинист грузового поезда.

Обстоятельства аварии выясняют правоохранительные органы.